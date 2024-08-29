Происшествия 29.08.2024 в 08:47

В Улан-Удэ подросток выпал с пятого этажа и выжил

В случившемся сейчас разбирается полиция
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ подросток выпал с пятого этажа и выжил
Происшествие случилось вчера около 9 часов вечера на улице Пестеля в Улан-Удэ. Как сообщили в МВД Бурятии, там с балкона пятого этажа многоквартирного дома выпал молодой человек.

«На место незамедлительно выехали полицейские. Пострадавший госпитализирован. Установлена его личность - это 16-летний горожанин. Все обстоятельства случившегося выясняются», - рассказали в МВД.

Фото: «Номер один»
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