В Улан-Удэ подросток выпал с пятого этажа и выжил

Происшествие случилось вчера около 9 часов вечера на улице Пестеля в Улан-Удэ. Как сообщили в МВД Бурятии, там с балкона пятого этажа многоквартирного дома выпал молодой человек.«На место незамедлительно выехали полицейские. Пострадавший госпитализирован. Установлена его личность - это 16-летний горожанин. Все обстоятельства случившегося выясняются», - рассказали в МВД.Фото: «Номер один»