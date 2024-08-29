Двое мужчин погибли на пожарах в Бурятии

Сразу два пожара с жертвами зарегистрировали за минувшие сутки в Бурятии. Одно из них случился сегодня ночью на улице Строительной в Улан-Удэ. Там загорелся жилой дом.«На момент приезда огнеборцев дом горел изнутри. В результате пожара выгорело помещение кухни и мебель, огнем повреждена кровля. В ходе тушения внутри было обнаружено тело 42-летнего мужчины без признаков жизни», - рассказали в МЧС Бурятии.Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.Еще один пожар произошел вечером 28 августа в поселке Онохой. Там загорелась баня. Внутри помещения местные жители нашли мертвого мужчину. Ему также было 42 года. Сельчане сразу вызвали полицию. Пожарных вызывать не стали, поскольку огонь к этому времени потух уже сам.«В результате пожара изнутри обгорела баня, сгорела стиральная машинка. По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС