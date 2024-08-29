В Бурятии сгорел торговый центр

Крупный пожар случился вчера поздним вечером в Гусиноозерске. Там загорелся магазин «Дельта», расположенный в одноэтажном здании. Огонь быстро распространился на площади около 800 квадратных метров и распространился на соседнее нежилое здание.





Как сообщает вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7», пламя также угрожало соседнему 4-этажному жилому дому, жильцов которого – 46 человек, включая 12 детей, пришлось эвакуировать. Однако дальнейшее распространение огня удалось остановить.





После того, как пожар был потушен, жильцам разрешили вернуться домой.





Как сообщили в МЧС Бурятии, по предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. В происшествии никто не пострадал.Фото: «Селенга-инфо.24/7»