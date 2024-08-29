Происшествия 29.08.2024 в 09:31
В Бурятии потушили пожар на мараловой ферме
Там загорелся недостроенный гостевой дом
Текст: Андрей Константинов
Вечером 28 августа в экстренные службы поступило сообщение о возгорании гостевого дома в селе Талое Тункинского района. К месту вызова направились пожарные подразделения 10-го Тункинского отряда ГПС РБ – 7 огнеборцев и 3 единицы техники.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«На момент прибытия пожарных огнём изнутри был охвачен первый этаж здания. Возгорание потушили в течение 2 часов. Пострадавших нет: здание находилось на этапе стройки. В результате пожара обгорела западная стена дома, изнутри поврежден первый этаж гостевого дома», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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