В Бурятии потушили пожар на мараловой ферме

«На момент прибытия пожарных огнём изнутри был охвачен первый этаж здания. Возгорание потушили в течение 2 часов. Пострадавших нет: здание находилось на этапе стройки. В результате пожара обгорела западная стена дома, изнутри поврежден первый этаж гостевого дома», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.







Вечером 28 августа в экстренные службы поступило сообщение о возгорании гостевого дома в селе Талое Тункинского района. К месту вызова направились пожарные подразделения 10-го Тункинского отряда ГПС РБ – 7 огнеборцев и 3 единицы техники.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС