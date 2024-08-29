Происшествия 29.08.2024 в 10:06
«Каюсь в содеянном, понимаю, что сотворил очень глупый поступок»
В Улан-Удэ оперативно задержали подростков, скидывавших электросамокаты с лестницы
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ полицейские оперативно установили и задержали подростков, которые катались на электросамокатах и сбрасывали их с лестницы. Происходящее они снимали на видео, которое затем попало в соцсети.
Как сообщили с МВД Бурятии, вандалами оказались молодые люди 15-16 лет - выпускники старших классов общеобразовательных учреждений города.
Как выяснилось, вечером 26 августа компания арендовала три самоката. В процессе катаний трое подростков стали скидывать их с лестницы около техникума на улице Гагарина, а затем проделывать то же самое в районе торгового центра на улице Корабельной. Происходящее на видео снимала их одноклассница, которая затем опубликовала его в своем телеграм-канале.
По словам подростков, подобным образом они поступили из хулиганских побуждений. Они уже раскаялись в содеянном и призвали сверстников не повторять их ошибок.
«Каюсь в содеянном, понимаю, что сотворил очень глупый поступок», - говорит один из них на полицейскую камеру.
«Сотрудниками полиции с молодыми людьми и их законными представителями проведены профилактические беседы о недопущении впредь подобных фактов. Действия несовершеннолетних квалифицированы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». В отношении их родителей составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ - за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей», - рассказали в МВД Бурятии.
Как отметили в полиции, подростки воспитываются в благополучных семьях, на профилактическом учете в ПДН не состоят.
Компания Whoosh - собственник электросамокатов - уже обратилась в полицию с заявлением о порче имущества. Сумма причиненного ущерба сейчас устанавливается. Компенсировать его, скорей всего, придется родителям хулиганов. К слову, мама одного из подростков уже заявила, что готова возместить ущерб.
«Это по-прежнему единичные инциденты в течение сезона. Мы видим, что подавляющее большинство жителей города относятся к имуществу сервиса уважительно и ответственно. Ну а с отдельными инцидентами мы работаем вместе с полицией», - прокомментировали ситуацию в компании Whoosh.
Владельцы электросамокатов отметили, что умышленное повреждение самоката может квалифицироваться как «хулиганство» или «вандализм».
«Мы видим все наши самокаты в системе 24 часа в сутки 7 дней в неделю: где они находятся, по какому маршруту едут, кто арендовал самокат. В том числе, видим их, если они просто стоят на парковке. Если мы фиксируем подобные инциденты, то собираем всю необходимую информацию и обращаемся в правоохранительные органы. Благодаря современным технологиям найти злоумышленников совсем несложно», - заявили в компании Whoosh.
Помимо административной ответственности, в оферте сервиса также предусмотрен штраф за умышленное повреждение самокатов - в зависимости от нанесенного урона - до 90 тыс. рублей.
Фото: «МВД Бурятии
Как сообщили с МВД Бурятии, вандалами оказались молодые люди 15-16 лет - выпускники старших классов общеобразовательных учреждений города.
Как выяснилось, вечером 26 августа компания арендовала три самоката. В процессе катаний трое подростков стали скидывать их с лестницы около техникума на улице Гагарина, а затем проделывать то же самое в районе торгового центра на улице Корабельной. Происходящее на видео снимала их одноклассница, которая затем опубликовала его в своем телеграм-канале.
По словам подростков, подобным образом они поступили из хулиганских побуждений. Они уже раскаялись в содеянном и призвали сверстников не повторять их ошибок.
«Каюсь в содеянном, понимаю, что сотворил очень глупый поступок», - говорит один из них на полицейскую камеру.
«Сотрудниками полиции с молодыми людьми и их законными представителями проведены профилактические беседы о недопущении впредь подобных фактов. Действия несовершеннолетних квалифицированы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». В отношении их родителей составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ - за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей», - рассказали в МВД Бурятии.
Как отметили в полиции, подростки воспитываются в благополучных семьях, на профилактическом учете в ПДН не состоят.
Компания Whoosh - собственник электросамокатов - уже обратилась в полицию с заявлением о порче имущества. Сумма причиненного ущерба сейчас устанавливается. Компенсировать его, скорей всего, придется родителям хулиганов. К слову, мама одного из подростков уже заявила, что готова возместить ущерб.
«Это по-прежнему единичные инциденты в течение сезона. Мы видим, что подавляющее большинство жителей города относятся к имуществу сервиса уважительно и ответственно. Ну а с отдельными инцидентами мы работаем вместе с полицией», - прокомментировали ситуацию в компании Whoosh.
Владельцы электросамокатов отметили, что умышленное повреждение самоката может квалифицироваться как «хулиганство» или «вандализм».
«Мы видим все наши самокаты в системе 24 часа в сутки 7 дней в неделю: где они находятся, по какому маршруту едут, кто арендовал самокат. В том числе, видим их, если они просто стоят на парковке. Если мы фиксируем подобные инциденты, то собираем всю необходимую информацию и обращаемся в правоохранительные органы. Благодаря современным технологиям найти злоумышленников совсем несложно», - заявили в компании Whoosh.
Помимо административной ответственности, в оферте сервиса также предусмотрен штраф за умышленное повреждение самокатов - в зависимости от нанесенного урона - до 90 тыс. рублей.
Фото: «МВД Бурятии