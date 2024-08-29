В Бурятии осталось потушить два лесных пожара

За прошедшие сутки в Бурятии возник один лесной пожар в Баунтовском районе. Его причиной стала сухая гроза. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, за это же время ликвидировано два возгорания в лесах, оба в Баунтовском районе.«На утро 29 августа в республике действует два лесных пожара: в Баунтовском и Северо-Байкальском районах. Их площадь составляет 533 га. Угрозы населенным пунктам нет. На тушении работают 11 сотрудников авиалесоохраны. Задействована 1 единица лесопожарной техники», - рассказали в РАЛХе.Фото: РАЛХ