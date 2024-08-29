Происшествия 29.08.2024 в 10:17
В Бурятии осталось потушить два лесных пожара
Их общая площадь составляет 533 га
Текст: Андрей Константинов
За прошедшие сутки в Бурятии возник один лесной пожар в Баунтовском районе. Его причиной стала сухая гроза. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, за это же время ликвидировано два возгорания в лесах, оба в Баунтовском районе.
«На утро 29 августа в республике действует два лесных пожара: в Баунтовском и Северо-Байкальском районах. Их площадь составляет 533 га. Угрозы населенным пунктам нет. На тушении работают 11 сотрудников авиалесоохраны. Задействована 1 единица лесопожарной техники», - рассказали в РАЛХе.
Фото: РАЛХ
«На утро 29 августа в республике действует два лесных пожара: в Баунтовском и Северо-Байкальском районах. Их площадь составляет 533 га. Угрозы населенным пунктам нет. На тушении работают 11 сотрудников авиалесоохраны. Задействована 1 единица лесопожарной техники», - рассказали в РАЛХе.
Фото: РАЛХ
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