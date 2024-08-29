Происшествия 29.08.2024 в 12:28

Житель Бурятии не устоял перед соблазном, оказавшись в лесу

Вместо сбора валежника мужчина спилил 19 сосен
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии не устоял перед соблазном, оказавшись в лесу
В Мухоршибирском районе Бурятии полицейские и лесники в ходе рейда задержали «черного лесоруба». Им оказался 45-летний житель села Тарбагатай.

Как рассказали в МВД Бурятии, полицейских привлек звук бензопилы. Пройдя на шум, правоохранители обнаружили раскряжеванные и распиленные на чурки деревья, подготовленные к погрузке на стоявший рядом грузовик. Около машины находился и её хозяин.

Мужчина признался, что изначально он намеревался собрать валежник, в поисках которого добрался до Мухоршибирского района. Однако, уже на месте сельчанин передумал и решил спилить деревья. В итоге на дрова были пущены 19 сосен, из которых получилось около 13 кубометров древесины.

«За незаконную рубку леса в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Также в отношении него составлен административный протокол за нахождение в лесу в период действия режима чрезвычайной ситуации. Транспортное средство и древесина изъяты полицейскими», - сообщили в МВД.

Известно, что сельчанин ранее не судим. Причиненный им ущерб составил более 155 тысяч рублей.

Фото: «Номер один»
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черные лесорубы

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