Дети в Бурятии чуть не спалили сельский клуб

Детская шалость с огнём привела к пожару в Кижингинском районе Бурятии. Сельская детвора устроила пожар в заброшенном клубе.

- Минувшим вечером огнеборцы 11-го Хоринского отряда ГПС РБ тушили возгорание, произошедшее в селе Ушхайта Кижингинского района. Огнём был охвачен потолок бывшего сельского клуба. Пожар был потушен в течение 16 минут на площади 6 кв.м. К счастью, обошлось без пострадавших. Долгое время здание не эксплуатировалось. По предварительным данным, причиной пожара могла послужить детская шалость с огнём.

, - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: loon.site