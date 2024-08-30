В Бурятии пожилой и молодой водитель стали виновниками ДТП

Еще одна авария случилась около 12 часов ночи в Кабанском районе вблизи села Клюевка. Там 24-летний водитель автомобиля «Исудзу Эльф» не соблюдал дистанцию и врезался в ехавший впереди него «Митсубиси Фусо», после чего по касательной столкнулся с прицепом автомобиля «ФАВ».







О двух авариях с пострадавшими сообщили сегодня в ГИБДД Бурятии. Одна из них случилась около 5 часов вечера в Прибайкальском районе. Там 64-летний водитель «Тойоты Рактис», ехавший по федеральной трассе, в районе АЗС у Ильинки решил повернуть налево. Однако мужчина не уступил дорогу ехавшему «Лексусу». Машины столкнулись и автомобиль пенсионера отлетел на стоявшую на АЗС фуру «DAF».В результате ДТП травмы получила 90-летняя пассажирка автомобиля «Тойоты», пожилую женщину госпитализировали.В результате ДТП водитель «Исудзу» получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали.Фото: ГИБДД Бурятии