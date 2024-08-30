Виновником огромной пробки в Улан-Удэ стал пьяный водитель «Мерса»

«Не соблюдая дистанцию, водитель «Мерседеса» совершил столкновение с впереди идущей автомашиной «Тойота Приус», которая врезалась в «Хонду Фит», а та, в свою очередь – в «Ниссан Кашкай». Освидетельствование мужчины показало, что он был пьян, результат показал 0,81 мг/л. В отношении него составлен административный протокол», - рассказали в ГИБДД Бурятии.





К счастью, в аварии никто серьезно не пострадал. Как сообщили в Госавтоинспекции, медики осмотрели четырех человек, однако госпитализация никому не понадобились.







Напомним, авария на несколько часов парализовала движение в обе стороны. Очевидцы сообщали, что колонны машин растянулись по всей улице Борсоева, а на Левом берегу - до 44-й школы.





Примерно в это же время в Железнодорожном районе произошло еще одно ДТП с участием 4 автомашин. Как рассказали в Госавтоинспекции, там 42-летняя водитель автомобиля «Субару Леворг» при выезде с Заовражной на Радикальцева не уступила дорогу и совершила столкновение с «Фольксвген Поло». «Поло», в свою очередь, врезался во встречную «Тойоту Виш», которая столкнулась с «Тойотой Пассо». В результате аварии водители «Поло» и «Пассо» получили ушибы, госпитализация им не понадобилась.







Водители автомобилей, несколько часов стоявшие вчера в огромных пробках из-за ДТП на Селенгинском мосту, могут сказать за это «спасибо» 63-летнему пьяному мужчине за рулем «Мерседеса». Как сообщили в ГИБДД Бурятии, именно он стал виновником аварии, парализовавшей движение в обе стороны.Фото: ГИБДД Бурятии, Комитет по транспорту мэрии Улан-Удэ