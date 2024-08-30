В Улан-Удэ нашли тело пропавшей 8-летней девочки

«В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в Следственном комитете.









Тогда родители обратились в полицию. Правоохранители вместе с сотрудниками МЧС и волонтерами обследовали СНТ и прилегающий к нему лес. Полицейские опросили соседей семьи. Около полуночи на берегу водоема в полутора километрах от дома, откуда ушла девочка, были найдены вещи девочки: футболка, штаны и тапочки. Поиски ребенка завершились к раннему утру. Сегодня с утра к ним подключились водолазы: они обследовали дно водоема, на берегу которого обнаружили детские вещи.

Напомним, обеспокоившись отсутствием дочери, которая утром ушла на прогулку с друзьями, около 6 часов вечера её родители начали самостоятельные поиски . К ним подключились жители садового товарищества «Тепловик» и волонтёры. Однако найти ребенка не удалось.Тогда родители обратились в полицию. Правоохранители вместе с сотрудниками МЧС и волонтерами обследовали СНТ и прилегающий к нему лес. Полицейские опросили соседей семьи. Около полуночи на берегу водоема в полутора километрах от дома, откуда ушла девочка, были найдены вещи девочки: футболка, штаны и тапочки. Поиски ребенка завершились к раннему утру. Сегодня с утра к ним подключились водолазы: они обследовали дно водоема, на берегу которого обнаружили детские вещи.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, водолазы нашли тело 8-летней девочки, которая пропала накануне в пригороде Улан-Удэ. Оно было обнаружено на дне карьера. Сейчас по факту гибели ребенка проводится проверка.В следственном ведомстве рассказали, что днем 29 августа компания детей пришли к карьеру возле садового товарищества «Тепловик», где стала купаться. Вскоре одна из девочек скрылась под водой. Остальные дети, испугавшись, вернулись домой.