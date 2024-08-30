Происшествия 30.08.2024 в 10:38
В Улан-Удэ нашли тело пропавшей 8-летней девочки
Другие дети видели, что она утонула, но испугались и никому не рассказали
Текст: Андрей Константинов
Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, водолазы нашли тело 8-летней девочки, которая пропала накануне в пригороде Улан-Удэ. Оно было обнаружено на дне карьера. Сейчас по факту гибели ребенка проводится проверка.
В следственном ведомстве рассказали, что днем 29 августа компания детей пришли к карьеру возле садового товарищества «Тепловик», где стала купаться. Вскоре одна из девочек скрылась под водой. Остальные дети, испугавшись, вернулись домой.
В следственном ведомстве рассказали, что днем 29 августа компания детей пришли к карьеру возле садового товарищества «Тепловик», где стала купаться. Вскоре одна из девочек скрылась под водой. Остальные дети, испугавшись, вернулись домой.
«В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в Следственном комитете.
Напомним, обеспокоившись отсутствием дочери, которая утром ушла на прогулку с друзьями, около 6 часов вечера её родители начали самостоятельные поиски. К ним подключились жители садового товарищества «Тепловик» и волонтёры. Однако найти ребенка не удалось.
Тогда родители обратились в полицию. Правоохранители вместе с сотрудниками МЧС и волонтерами обследовали СНТ и прилегающий к нему лес. Полицейские опросили соседей семьи. Около полуночи на берегу водоема в полутора километрах от дома, откуда ушла девочка, были найдены вещи девочки: футболка, штаны и тапочки. Поиски ребенка завершились к раннему утру. Сегодня с утра к ним подключились водолазы: они обследовали дно водоема, на берегу которого обнаружили детские вещи.
Тогда родители обратились в полицию. Правоохранители вместе с сотрудниками МЧС и волонтерами обследовали СНТ и прилегающий к нему лес. Полицейские опросили соседей семьи. Около полуночи на берегу водоема в полутора километрах от дома, откуда ушла девочка, были найдены вещи девочки: футболка, штаны и тапочки. Поиски ребенка завершились к раннему утру. Сегодня с утра к ним подключились водолазы: они обследовали дно водоема, на берегу которого обнаружили детские вещи.
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