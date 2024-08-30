В Улан-Удэ подросток на мопеде врезался в иномарку

ДТП произошло вчера около 16 часов в микрорайоне Тепличный в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 17-летний подросток на мопеде «Альфа» не уступил дорогу и врезался в «Хонду Инсайт», которой управляла 35-летняя женщина.В результате аварии юноша получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Водительских прав у него не было.Как отметили в Госавтоинспекции, с начала года в Бурятии в ДТП погибли два подростка, управлявшие мототехникой.Фото: ГИБДД Бурятии