Происшествия 30.08.2024 в 11:25

В Улан-Удэ подросток на мопеде врезался в иномарку

Юношу пришлось госпитализировать
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ подросток на мопеде врезался в иномарку
ДТП произошло вчера около 16 часов в микрорайоне Тепличный в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 17-летний подросток на мопеде «Альфа» не уступил дорогу и врезался в «Хонду Инсайт», которой управляла 35-летняя женщина.

В результате аварии юноша получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Водительских прав у него не было.

Как отметили в Госавтоинспекции, с начала года в Бурятии в ДТП погибли два подростка, управлявшие мототехникой.

Фото: ГИБДД Бурятии
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