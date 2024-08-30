Происшествия 30.08.2024 в 12:04

В Бурятии назвали фамилии обвиняемых в крупном хищении бизнесменов

По версии следствия, в ходе ликвидации свалки они похитили 95 миллионов рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии назвали фамилии обвиняемых в крупном хищении бизнесменов
Советский райсуд удовлетворил ходатайство следствия и взял под стражу двух бизнесменов, обвиняемых в хищении почти ста миллионов рублей при ликвидации свалки в Тункинском нацпарке. Они отправлены в СИЗО до 21 сентября 2024 года, потом, вероятно, этот срок будет продлен. Также суд озвучил фамилии арестованных фигурантов – это господа Ябжанов и Емельянов.

Напомним, ранее по громкому уголовному делу были арестованы заместитель директора нацпарка «Тункинский» Владимир Марганов. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Затем такая же участь постигла и его шефа, директора нацпарка Баира Байминова, которого обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Сейчас оба находятся в СИЗО.

По версии следствия, в 2022-2023 годах нацпарк в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология» получил субсидии для ликвидации несанкционированной свалки возле села Талое. Директор парка для освоения полученных средств незаконно утвердил аукционную документацию с рядом дефектов, не позволявших с точностью определить объем подлежащих выполнению работ. Этим воспользовался гендиректор коммерческой организации из Екатеринбурга, который для хищения бюджетных средств заключил с нацпарком госконтракт по ликвидации свалки. В качестве субподрядчика он привлек руководителя местной фирмы, договорившись с ним о совместной афере. Фактически они выполнили работы на значительно меньшую сумму, чем предусматривалось контрактом - их стоимость не превышала 42 млн рублей.  
 
Несмотря на это, директор парка дал указание своему заместителю и другим подчиненным подписать акты выполненных работ на полную сумму контракта. На основании этих документов на счета подрядчика перечислили 136 млн рублей, из которых более 94 млн рублей бизнесмены похитили.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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хищение свалка

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