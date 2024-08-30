Происшествия 30.08.2024 в 12:14
В Бурятии из-за неисправной проводки электроприбора сгорел дом
Хозяйка успела покинуть загоревшееся жилище
Текст: Андрей Константинов
Минувшим утром в экстренные службы поступило сообщение о возгорании жилого дома в поселке Ташелан Заиграевского района. К месту вызова направились огнеборцы 71-й пожарной части 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ и добровольцы ДПК «Ташеланское».
«На момент приезда пожарных дом был полностью охвачен огнём изнутри. Возгорание потушили в течение полутора часов. Пострадавших нет: хозяйка дома эвакуировалась самостоятельно. В результате пожара дом полностью выгорел изнутри», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность проводки электроприбора, который был включен в розетку.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«На момент приезда пожарных дом был полностью охвачен огнём изнутри. Возгорание потушили в течение полутора часов. Пострадавших нет: хозяйка дома эвакуировалась самостоятельно. В результате пожара дом полностью выгорел изнутри», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность проводки электроприбора, который был включен в розетку.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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