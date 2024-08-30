В Бурятии из-за неисправной проводки электроприбора сгорел дом

Минувшим утром в экстренные службы поступило сообщение о возгорании жилого дома в поселке Ташелан Заиграевского района. К месту вызова направились огнеборцы 71-й пожарной части 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ и добровольцы ДПК «Ташеланское».«На момент приезда пожарных дом был полностью охвачен огнём изнутри. Возгорание потушили в течение полутора часов. Пострадавших нет: хозяйка дома эвакуировалась самостоятельно. В результате пожара дом полностью выгорел изнутри», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность проводки электроприбора, который был включен в розетку.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС