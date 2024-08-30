Происшествия 30.08.2024 в 12:37

Улан-удэнка осталась без денег при покупке машины в интернете

Доверчивая женщина наткнулась на мошенника
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Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнка осталась без денег при покупке машины в интернете

44-летняя жительница Улан-Удэ осталась без 135 тысяч рублей, оплачивая покупку автомобиля. Объявление о продаже «Нивы» она увидела на одном из популярных сайтов.
Хозяин автомобиля убедил женщину, что машина стоит в гараже в Улан-Удэ, а он сам находится в Джидинском районе и приедет в город через пару часов.
- Он добавил, что спрос на Ниву очень высок и, чтобы «забронировать» авто, предложил внести в качестве депозита 55 тысяч рублей. Затем позвонил снова и попросил оплатить полную стоимость машины в связи с, якобы, покупкой в районе трактора. Для убедительности он передал телефон его хозяину, который подтвердил сделку. Женщина перечислила оставшиеся 80 тысяч рублей, - рассказали в МВД республики.
Однако неуёмный продавец авто позвонил еще раз и на этот раз попросил перевести в долг 50 тысяч рублей, пообещав отдать их наличкой при личной встрече. Такой суммы у горожанки не оказалось, поэтому перевести их она не смогла.
- О том, что ее обманули женщина поняла лишь тогда, когда около часа простояла около указанного гаража на Бурводе и прождала псевдо-продавца. Мошенник тем временем, уже удалил объявление с сайта и перестал отвечать на звонки.

Фото: loon.site

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мошенники покупка авто

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