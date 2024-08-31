В Бурятии сержант обманом вытянул с раненного военного миллион рублей

Мошенничество сегодня перешло в новый формат: теперь это непонятные люди, притворяющиеся то следователями, то банковскими работниками, то родственниками, которые по телефону вытягивают деньги из доверчивых людей. Но остались еще те, кто действует по старинке. Например, один военный вытянул из семьи своего сослуживца около миллиона рублей, притворяясь человеком, который может решить любой вопрос.Гражданин Голубь (фамилия изменена), судя по характеристике, предоставленной в суд, весьма видный военнослужащий: старший сержант, ветеран боевых действий, награжден госнаградой, на контракте с 2015 года. Видимо, поэтому ему доверили розыск военнослужащих, совершивших уклонение от прохождения военной службы.В августе прошлого года Голубь искал одного из тех, кто избегал армии, и познакомился с его женой Екатериной (имя изменено). Почему-то военный начал поддерживать с ней отношения. Более того, он начал общаться и с самим уклонистом Валерой (имя изменено). Как позже установит суд, Голубь «стал поддерживать с ними отношения, сформировав у них доверие к себе, поэтому они начали воспринимать его как лицо, способное в силу своего служебного положения оказывать содействие в решении вопросов, связанных с прохождением военной службы».Если по-простому, Голубь прикинулся «решалой». Уже в конце сентября прошлого года он узнал, что Валера не получил единовременную выплату, которая положена ему, потому что он был ранен в мае того же года.«Компенсационная выплата за ранение потерпевшему не производилась длительное время ввиду неправильного оформления документов. Находясь в пункте постоянной дислокации воинской части, потерпевший неоднократно покидал ее расположение и задерживался группой розыска, в частности Голубем», - напишет потом судья.Голубь – птица хитрая. Он рассказал Валере и его жене, что может поспособствовать тому, чтобы выплату все же выдали. Конечно, не бесплатно – за «скромные» 800 тыс. рублей. Деньги он взял. И семья уклониста продолжила регулярно обращаться за «помощью» к военному «решале». Так, 12 ноября прошлого года Катя пришла к Голубю с просьбой: помочь Валере восстановить выплату денежного довольствия, которую остановили из-за его регулярных побегов из части.Все еще строя из себя человека, способного решить любой вопрос, военный согласился и озвучил ценник, на этот раз поскромнее - 120 тыс. рублей.Время шло, вопросы копились. Уже в конце декабря доверчивая жена снова обратилась к Голубю: она попросила посодействовать, чтобы ее мужа отпустили домой на новогодние праздники. За эту «помощь» он потребовал 75 тыс. рублей.В итоге жадность довела военного до скамьи подсудимых. И недавно суд огласил свой приговор.Самое интересное, что Голубь и палец о палец не ударил, чтобы решить вопросы, о которых его просили Валера и Катя. Но, тем не менее, вопросы эти решались и без его участия. А супруги, наверное, думали: «какой влиятельный господин».О том, что Голубь вовсе не «решала», в суде рассказали представители военного начальства Кяхтинского гарнизона.Оформлением военнослужащим компенсационных выплат за ранения занимались кадровый орган и медицинская рота воинской части, а с 23 июля 2023 года - военные госпитали. Повлиять на решение вопроса о производстве такой выплаты Голубь каким-либо образом не мог. Возобновил выплаты денежного довольствия потерпевшему в ноябре 2023 года кадровый орган на основании им же поданного и утвержденного непосредственным командиром рапорта. Решение о предоставлении выходных дней на новогодние праздники принял врио командира воинской части по рапорту потерпевшего. Оказать какое-то содействие в принятии данных решений Голубь также не мог.Суд проанализировал все доказательства и решил, что их вполне достаточно для принятия решения по делу.«Из данных доказательств следует, что мотивом совершения инкриминируемых преступлений явилось желание личного обогащения. Этот мотив обусловил и цель последующих действий подсудимого в виде хищения денежных средств (Валеры. – Прим. ред.). Голубь умышленно, в корыстных целях, в связи со стремлением распоряжаться чужим имуществом как своим, противоправно изъял в свою пользу не принадлежавшее ему имущество. Сознательно сообщив (Кате и Валере. – Прим. ред.) не соответствующие действительности сведения о своих возможностях оказать содействие и повлиять на принятие решений в оформлении документов на производство компенсационной выплаты в связи с ранением, в восстановлении выплаты денежного довольствия и предоставлении выходных дней, введя тем самым потерпевшего и свидетеля в заблуждение, подсудимый их обманул».Кроме того, судьи решили, что каждый из этих эпизодов – это отдельное преступление, ведь Голубь «не действовал с единым умыслом, поскольку при каждом из трех эпизодов хищений у подсудимого, узнававшего об имевшихся в семье проблемных вопросах, возникал отдельный умысел, направленный на использование обстоятельств, возникающих у потерпевшего в разных сферах воинских правоотношений».Впрочем, на суде обвинение вдруг проявило мягкость. Во-первых, обвинитель исключил такой квалифицирующий признак, как «путем злоупотребления доверием», тем самым добавив оснований для смягчения приговора. Более того, суд исключил из обвинения формулировку «с причинением значительного ущерба гражданину», решив, что она излишняя.Тем не менее военный суд квалифицировал действия подсудимого как «мошенничество, то есть хищение путем обмана чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».При вынесении приговора судьи учли также и характеристики Голубя.«Подсудимый командованием характеризуется положительно, принимал участие в боевых действиях по защите Отечества, получил ранение, награжден государственной наградой РФ, оказывал гуманитарную помощь, благотворительную помощь детям, оставшимся без попечения родителей».К тому же все деньги, которые он успел выманить у Валеры и его супруги, Голубь вернул. Видимо, еще не успел потратить их на помощь детям…Суд назначил Голубю за каждое из совершенных деяний наиболее мягкий вид наказания – штраф. За первый эпизод, с «помощью» по выплате за ранение, суд приговорил Голубя к штрафу в 400 тыс. рублей. За второй эпизод, с довольствием, – 200 тыс. рублей, за третий, с выходными, – 100 тыс. рублей. Однако хитрая судебная математика частичного сложения наказаний вывела общую сумму не в 700 тысяч, а в 500 тыс. рублей. Чтобы выплатить полмиллиона, Голубю дали шесть месяцев. Думаем, что с таким уровнем предприимчивости, находчивости и хитрости военный быстро найдет нужную сумму. Надеемся, что на этот раз законным способом.Фото: «Номер один»