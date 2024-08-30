Жители Бурятии все чаще теряют деньги при онлайн-покупках

Полиция призывает жителей республики к осторожности при покупке и продаже товаров через различные онлайн-платформы. За текущие сутки ОВД было зарегистрировано три случая, когда граждане потеряли свои деньги в попытке приобрести те или иные вещи на расстоянии. Под видом продавцов с ними общались мошенники.

- 18-летнего студента из Баргузинского района обманули при заказе кофты через группу в известной соцсети, нацеленную на рекламу одежды различных брендов. Доставку на товар парень оформил еще в начале июня, кликнув на рекламное объявление. Однако заказ по сей день ему так и не пришел, несмотря на неоднократные обещания консультантов. Молодой человек потерял более 8,5 тысяч рублей, - рассказали в полиции республики.

Другой жертвой интернет-преступников стала 35-летняя туристка из другого региона России, приехавшая отдохнуть на Байкале.

- Внимание женщины в телеграм-канале магазина ювелирных украшений привлекли золотые серьги, которые она оформила на заказ. Однако сразу после оплаты товара исчезла её переписка с «менеджером» сервиса. Позднее она узнала, что у директора компании отсутствуют какие-либо помощники. Паблик оказался «двойником». Ущерб составил около 30 тысяч рублей, - добавили в МВД региона.

Третий случай произошел с улан-удэнкой, которая хотела через интернет купить себе машину. Как сообщал ранее «Номер один», поверив продавцу-мошеннику, женщина осталась без денег и без машины.

Фото: loon.site