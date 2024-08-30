Происшествия 30.08.2024 в 15:09

В Бурятии третий день не могут найти пропавшую школьницу

Девушка ушла из дома после ссоры с сестрой, её ищут полиция и местные жители
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии третий день не могут найти пропавшую школьницу
В Кяхтинском районе Бурятии полиция разыскивает 17-летнюю жительницу села Тамир Валерию Елизову. В её поисках также задействованы работники администрации сельского поселения, педагоги школы, местные жители. Всего - около 40 человек.

Как рассказали в МВД Бурятии, девушка ушла из дома около 13 часов 28 августа после ссоры с сестрой. Заявление о её пропаже поступило от матери спустя сутки - после собственных поисков, не давших результата.

«За время поиска полицейские провели подворовый обход улиц, обследовали территорию у водоема на окраине села, близлежащий лес. Отрабатываются пустые здания, нежилые дома. Поиски продолжаются. Ранее старшеклассница не уходила. На профилактическом учете в ПДН она не состоит, проживает в благополучной семье», - сообщили в МВД.

Приметы девушки: европейской внешности, на вид 17 лет, рост около 155-160 см, среднего телосложения, волосы до плеч, выкрашенные в светло-жёлтый тон, глаза голубые.

Была одета: кофта (толстовка) белого цвета, брюки спортивные черные, ботинки на толстой подошве.


При наличии какой-либо информации о девушке или её местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (30142) 91-2-00, 8 (908) 597-89-31 или 102 (112).
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В Бурятии третий день не могут найти пропавшую школьницу
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