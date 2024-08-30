В Бурятии третий день не могут найти пропавшую школьницу

Была одета: кофта (толстовка) белого цвета, брюки спортивные черные, ботинки на толстой подошве.





В Кяхтинском районе Бурятии полиция разыскивает 17-летнюю жительницу села Тамир Валерию Елизову. В её поисках также задействованы работники администрации сельского поселения, педагоги школы, местные жители. Всего - около 40 человек.Как рассказали в МВД Бурятии, девушка ушла из дома около 13 часов 28 августа после ссоры с сестрой. Заявление о её пропаже поступило от матери спустя сутки - после собственных поисков, не давших результата.«За время поиска полицейские провели подворовый обход улиц, обследовали территорию у водоема на окраине села, близлежащий лес. Отрабатываются пустые здания, нежилые дома. Поиски продолжаются. Ранее старшеклассница не уходила. На профилактическом учете в ПДН она не состоит, проживает в благополучной семье», - сообщили в МВД.Приметы девушки: европейской внешности, на вид 17 лет, рост около 155-160 см, среднего телосложения, волосы до плеч, выкрашенные в светло-жёлтый тон, глаза голубые.При наличии какой-либо информации о девушке или её местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (30142) 91-2-00, 8 (908) 597-89-31 или 102 (112).