В Бурятии сняли режим ЧС регионального значения, введенный в начале июля из-за сильных лесных пожаров. Как сообщили в Агентстве лесного хозяйства, за прошедшие сутки в республике из-за сухой грозы возникли 4 возгорания в лесах Баунтовского района. Все они были оперативно ликвидированы.Таким образом, на утро 31 августа в Бурятии нет действующих лесных пожаров.- Благодаря грамотным действиям наших сотрудников, быстрому реагированию на возгорания удалось стабилизировать лесопожарную обстановку. Конечно, нам помогают и погодные условия, но основная заслуга на плечах специалистов. На очередном оперативном штабе по охране лесов от пожаров единогласно принято решении о снятии режима ЧС регионального значения. Тем не менее, напоминаем гражданам, что в республике продолжает действовать особый противопожарный режим, - рассказал первый заместитель руководителя РАЛХа Дмитрий Баклашкин,.В период действия особого противопожарного режима находиться в лесу можно только в специально отведенных местах.Фото: РАЛХ