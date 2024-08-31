Жительница Улан-Удэ отдала накопленный миллион «сотруднику ФСБ»

По состоянию на конец августа жертвами интернет-преступников в Бурятии стали 1888 человек (+56 за последнюю неделю). Общий причиненный ущерб достиг 436 млн рублей (+ 8,3 млн рублей за последнюю неделю). Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.Одной из пострадавших стала жительница Улан-Удэ. Женщине в Телеграме поступило сообщение от якобы ее начальника о том, что с ней свяжется сотрудник ФСБ. Спустя несколько минут ей действительно поступил звонок в мессенджере от неизвестного, который представился сотрудником спецслужбы. Мужчина пояснил, что мошенники пытаются оформить на горожанку кредит и для блокировки их действий предложил перевести имеющиеся средства на безопасный счет.Женщина выполнила инструкции злоумышленника и перевела свои накопления в размере 1 млн рублей на счет мошенника. После этого она, продолжая следовать инструкциям, попыталась оформить кредит на сумму 750 тыс. рублей, однако банк отказал ей в займе.Фото: «Номер один»