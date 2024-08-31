Происшествия 31.08.2024 в 10:26

В Бурятии пропала еще одна девочка

Вечером 30 августа она ушла из дома в поселке Каменск и не вернулась
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пропала еще одна девочка
В Кабанском районе Бурятии продолжаются поиски 13-летней Кристины Кононихиной. Как сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», девочка ушла из дома в посёлке Каменск вечером 30 августа и не вернулась. Она является инвалидом детства.

Приметы девочки: европейской внешности, рост около 140-150 см, худощявого телосложения, волосы короткие в хвостике (темно-русые).

Была одета: футболка черного цвета, трико спортивные синего цвета, шорты черного цвета, кроссовки черного цвета.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем ребенке, просят позвонить в отдел полиции Кабанского района 8 (301-38) 43-2-05 или на номер 112.

Напомним, в Бурятии также продолжается розыск 17-летней жительницы села Тамир Кяхтинского района Валерии Елизовой. Девушка ушла из дома около 13 часов 28 августа после ссоры с сестрой, с тех пор о ее судьбе ничего не известно.

Фото: «Кабанск-инфо.24/7»

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ЗУРХАЙ
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