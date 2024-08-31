Происшествия 31.08.2024 в 13:45
В Бурятии нашли одну из пропавших девочек
Она находится в удовлетворительном состоянии
Текст: Андрей Константинов
В Кабанском районе Бурятии найдена 13-летняя девочка, которая вчера вечером ушла из дома в поселке Каменск и не вернулась.
«Ребёнок найден, состояние здоровья удовлетворительное», - сообщили в вайбер-чате «Кабанск-инфо.24/7».
Напомним, в Бурятии также продолжается розыск 17-летней жительницы села Тамир Кяхтинского района Валерии Елизовой. Девушка ушла из дома около 13 часов 28 августа после ссоры с сестрой, с тех пор о ее судьбе ничего не известно.
«Ребёнок найден, состояние здоровья удовлетворительное», - сообщили в вайбер-чате «Кабанск-инфо.24/7».
Напомним, в Бурятии также продолжается розыск 17-летней жительницы села Тамир Кяхтинского района Валерии Елизовой. Девушка ушла из дома около 13 часов 28 августа после ссоры с сестрой, с тех пор о ее судьбе ничего не известно.
Тегипоиски