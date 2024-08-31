В Улан-Удэ двухлетний малыш выпал из окна

Очередной случай падения ребенка из окна произошел сегодня днем на улице Комарова в Улан-Удэ. Упавший на землю из квартиры на втором этаже двухлетний малыш госпитализирован с травмами.Как сообщили в МВД Бурятии, ребенок облокотился на москитную сетку окна квартиры, где его с младшим братишкой у пожилых родственников на некоторое время оставила мама.«По предварительной информации, трагедия случилась, когда прабабушка, усыпив внуков, отправилась в близлежащий магазин. Уже через несколько минут дети проснулись, и пока прадедушка, взяв на руки, успокаивал плачущего младшего ребенка, двухлетний скрылся из виду. Мальчик убежал на кухню, где открыл окно», - рассказали в МВД.Как отметили в полиции, малыш воспитывается в полной многодетной семье. На профилактическом учете в ПДН она не состоит.Отметим, падение детей из окон – к сожалению, не редкость для Улан-Удэ. С начала года было зафиксировано уже несколько таких случаев. Последний случился 12 августа, когда из окна третьего этажа на улице Ринчино в Улан-Удэ выпал двухлетний мальчик. Позже он скончался в больнице.Фото: «Номер один»