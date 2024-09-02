15 человек пострадали в ДТП с автобусом в пригороде Улан-Удэ

Крупное ДТП произошло днем 1 сентября в районе Поселья в пригороде Улан-Удэ. Там 64-летний водитель автобуса, «Хёндэ Каунти», ехавшего по маршруту №33, врезался в «Камаз» с полуприцепом.В результате аварии пострадали 15 человек, в том числе 7 детей. Для вызволения зажатого в кабине водителя автобуса пришлось привлекать спасателей.Как сообщили в Минздраве Бурятии, большинство пострадавших получили легкие травмы. У двоих – травмы средней степени тяжести. К счастью, тяжелых ранений никто не получил.На месте ДТП работали семь медицинских бригад. Пострадавших доставили в ДРКБ и БСМП.Фото: МВД Бурятии