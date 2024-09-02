Происшествия 02.09.2024 в 09:28

15 человек пострадали в ДТП с автобусом в пригороде Улан-Удэ

В числе пострадавших семеро детей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
15 человек пострадали в ДТП с автобусом в пригороде Улан-Удэ
Крупное ДТП произошло днем 1 сентября в районе Поселья в пригороде Улан-Удэ. Там 64-летний водитель автобуса, «Хёндэ Каунти», ехавшего по маршруту №33, врезался в «Камаз» с полуприцепом.

В результате аварии пострадали 15 человек, в том числе 7 детей. Для вызволения зажатого в кабине водителя автобуса пришлось привлекать спасателей.

Как сообщили в Минздраве Бурятии, большинство пострадавших получили легкие травмы. У двоих – травмы средней степени тяжести. К счастью, тяжелых ранений никто не получил.

На месте ДТП работали семь медицинских бригад. Пострадавших доставили в ДРКБ и БСМП.

Фото: МВД Бурятии

Теги
ДТП

Все новости

В Бурятии перевернулись два автомобиля
02.09.2024 в 10:29
В Бурятии компания масштабно загадила землю
02.09.2024 в 09:57
Жителя Улан-Удэ осудили за попытку убить родственницу
02.09.2024 в 09:40
15 человек пострадали в ДТП с автобусом в пригороде Улан-Удэ
02.09.2024 в 09:28
В Бурятии возбудили уголовку на водителя, врезавшегося в автомобиль с детьми
02.09.2024 в 09:12
Платная пересдача экзамена в автошколе
02.09.2024 в 09:00
Исчезнувшие горняки
02.09.2024 в 06:00
В Бурятии ребенок впал в кому после тяжелой аварии
01.09.2024 в 16:59
Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем знаний
01.09.2024 в 09:00
В Бурятии субсидированные билеты на Москву распродали на месяц вперед
01.09.2024 в 08:00
ЗУРХАЙ
с 28 августа по 3 сентября

Читайте также
В Бурятии перевернулись два автомобиля
Еще один водитель врезался в дерево
02.09.2024 в 10:29
Жителя Улан-Удэ осудили за попытку убить родственницу
В ходе конфликта горожанин дважды ударил ножом женщину
02.09.2024 в 09:40
В Бурятии возбудили уголовку на водителя, врезавшегося в автомобиль с детьми
После ДТП мужчина демонстративно начал пить, заявив, что в момент аварии был трезв
02.09.2024 в 09:12
В Бурятии ребенок впал в кому после тяжелой аварии
Инцидент произошел из-за пьяного водителя, который не справился с управлением и вылетел на встречную полосу
01.09.2024 в 16:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru