Жителя Улан-Удэ осудили за попытку убить родственницу

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 57-летнего горожанина, обвиняемого в покушении на убийство.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в середине февраля между подсудимым и сестрой его супруги во время распития спиртного возник конфликт. В его ходе родственница несколько раз ударила мужчину по лицу. Тот в ответ схватил со стола кухонный нож и нанес им два удара в грудь женщины. От окончательной расправы её спасла жена подсудимого, которая бросилась сестре на помощь и сразу вызвала скорую.Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным. Он получил 6 лет колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: Следственный комитет Бурятии