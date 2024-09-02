Происшествия 02.09.2024 в 09:40

Жителя Улан-Удэ осудили за попытку убить родственницу

В ходе конфликта горожанин дважды ударил ножом женщину
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Текст: Андрей Константинов
Жителя Улан-Удэ осудили за попытку убить родственницу
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 57-летнего горожанина, обвиняемого в покушении на убийство.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в середине февраля между подсудимым и сестрой его супруги во время распития спиртного возник конфликт. В его ходе родственница несколько раз ударила мужчину по лицу. Тот в ответ схватил со стола кухонный нож и нанес им два удара в грудь женщины. От окончательной расправы её спасла жена подсудимого, которая бросилась сестре на помощь и сразу вызвала скорую.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным. Он получил 6 лет колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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