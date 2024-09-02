Происшествия 02.09.2024 в 10:29

В Бурятии перевернулись два автомобиля

Еще один водитель врезался в дерево
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии перевернулись два автомобиля
Несколько ДТП с пострадавшими произошли за минувшие сутки в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, в субботу днем на ул. Первомайской в селе Сосново-Озерское 34-летняя женщина за рулем «Хонды Стрим» не справилась с управлением, слетела в дороги и перевернулась. В результате аварии травмы получила сама водитель и ее 33-летняя пассажирка.

В воскресенье утром 37-летний водитель автомобиля «Мазда» в 5 км от села Баргузин не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. В результате аварии травмы различной степени тяжести получил 10-летний пассажир иномарки.


Еще одно ДТП также случилось утром в воскресенье. На федеральной трассе «Байкал» в районе Клюевки вылетел с дороги и перевернулся 23-летний водитель «Тойоты Премио». Травмированного молодого человека отвезли в больницу.


Фото: ГИБДД Бурятии
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