В Бурятии перевернулись два автомобиля

В воскресенье утром 37-летний водитель автомобиля «Мазда» в 5 км от села Баргузин не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. В результате аварии травмы различной степени тяжести получил 10-летний пассажир иномарки.





Еще одно ДТП также случилось утром в воскресенье. На федеральной трассе «Байкал» в районе Клюевки вылетел с дороги и перевернулся 23-летний водитель «Тойоты Премио». Травмированного молодого человека отвезли в больницу.





Несколько ДТП с пострадавшими произошли за минувшие сутки в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, в субботу днем на ул. Первомайской в селе Сосново-Озерское 34-летняя женщина за рулем «Хонды Стрим» не справилась с управлением, слетела в дороги и перевернулась. В результате аварии травмы получила сама водитель и ее 33-летняя пассажирка.Фото: ГИБДД Бурятии