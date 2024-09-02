Командированный в Бурятию мужчина остался без полумиллиона

Командированного в Бурятию мужчину развели мошенники, представившись Арбитражным управляющим и органами следствия. Попавшись на их легенду участия в преступных махинациях, он самовольно перевел им 540 тысяч рублей.

1 сентября потерпевший пришел с заявлением в полицию Селенгинского района.

- Мошенник позвонил 59-летнему мужчине через мессенджер 26 августа. Звонивший представился Арбитражным управляющим и сказал, что в 2020 году гражданин работал в компании, занимающейся производством мяса и пищевых субпродуктов. Её директор неправильно начислял мужчине зарплату — в два раза больше положенной. С деньгами руководитель проводил махинации, из-за чего заявитель теперь является фигурантом уголовного дела и имеет большие долги на картах и счетах — около 4 миллионов рублей, - рассказали в МВД республики.

Далее с ним связался следователь и сказала, что деньги с его счетов переводились внешнеполитическому противнику. Чтобы отследить, куда именно, необходимо перечислить их на указанные абонентские номера. Средства будут «помечены», что позволит вывести виновных лиц на чистую воду.

- С помощью банкомата в одном из магазинов мужчина снял и отправил мошенникам зарплату в сумме 140 тысяч рублей, а потом по их указке оформил кредитную карту на 400 тысяч рублей. Деньги он также перевел на продиктованный счёт.

1 сентября в банковском приложении гражданин увидел предупреждение о выплате ежемесячного платежа за кредитную карту, хотя его уверяли, что ничего выплачивать он не будет: это возьмут на себя правоохранительные органы.

Гражданин понял, что стал жертвой обмана, - добавили в полиции.

Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.

Фото: loon.site