В Бурятии юный байкер влетел в «Лексус»

Еще одно ДТП с участием байкера случилось вчера вечером в Заиграевском районе. Там 40-летний водитель мотоцикла «Минск», выезжая на трассу Улан-Удэ – Романовка – Чита, не уступил дорогу и столкнулся с «Тойотой Премио». В результате аварии мотоциклист получил травмы различной степени тяжести. Как уточнили в Госавтоинспекции, прав на управление байком у мужчины не было.





Сразу два ДТП с участием подростков, управляющих мототехникой, произошло в субботу вечером в Гусиноозерске. Как сообщили в ГИБДД, сначала в поселке Кедровый 12-летний водитель мотоцикла «Рейсер», ехавший по проселочной дороге, не справился с управлением и перевернулся. Чуть позже на ул. Центральной 15-летний водитель мотоцикла «Прогаси» при обгоне врезался в «Лексус». Оба школьника получили травмы и были госпитализированы.За передачу техники подросткам, не имеющим прав, собственники транспортных средств привлечены к административной ответственности. Им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.Фото: ГИБДД Бурятии