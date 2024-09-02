Жителя Бурятии будут судить за разбойное нападение

Проживающий в Гусиноозерске местный житель пойдет в скором времени под суд за разбойное нападение. Он напал на женщину около ограды ее дома, вооружившись неким предметом. Каким именно суд Гусиноозерска не уточняет.

- В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый находился около ограды дома потерпевшей будучи в состоянии алкогольного опьянения. Взяв в руки предмет и используя его в качестве оружия, мужчина совершил разбойное нападение на жительницу Гусиноозерска, причинив ей значительный материальный ущерб на сумму 10 тысяч рублей, - рассказали в районном суде.

На срок предварительного расследования, суд счел необходимым избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

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