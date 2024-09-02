Происшествия 02.09.2024 в 12:37

Жителя Бурятии будут судить за разбойное нападение

На время следствия буйного взяли под стражу
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Жителя Бурятии будут судить за разбойное нападение

Проживающий в Гусиноозерске местный житель пойдет в скором времени под суд за разбойное нападение. Он напал на женщину около ограды ее дома, вооружившись неким предметом. Каким именно суд Гусиноозерска не уточняет.

- В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый находился около ограды дома потерпевшей будучи в состоянии алкогольного опьянения. Взяв в руки предмет и используя его в качестве оружия, мужчина совершил разбойное нападение на жительницу Гусиноозерска, причинив ей значительный материальный ущерб на сумму 10 тысяч рублей, - рассказали в районном суде.

На срок предварительного расследования, суд счел необходимым избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Фото:  Номер один

Теги
разбой нападение

Все новости

В Бурятии всю неделю будет тепло за исключением одного дня
02.09.2024 в 13:41
На площади Советов в Улан-Удэ разыграют живых баранов
02.09.2024 в 13:40
Убийцей грудного ребенка в Бурятии оказался его отец
02.09.2024 в 13:37
450 осужденных в Бурятии сели за парты
02.09.2024 в 13:31
В трамвае Улан-Удэ устроили сюрприз для первоклассников
02.09.2024 в 13:07
Мэрия Улан-Удэ сэкономила на дорожной разметке
02.09.2024 в 13:01
Подросток в Улан-Удэ обчистил припаркованную у дома машину
02.09.2024 в 12:52
Жителя Бурятии будут судить за разбойное нападение
02.09.2024 в 12:37
Девушка в Бурятии получила в подарок от любимого краденый телефон
02.09.2024 в 12:15
В Бурятии сыграют в шахматы фигурами-всадниками
02.09.2024 в 12:13
ЗУРХАЙ
с 28 августа по 3 сентября

Читайте также
Убийцей грудного ребенка в Бурятии оказался его отец
Мужчина уже сознался в преступлении
02.09.2024 в 13:37
В Бурятии убили ребенка
Преступление произошло в Джидинском районе
02.09.2024 в 11:54
В Бурятии юный байкер влетел в «Лексус»
Подростка пришлось госпитализировать
02.09.2024 в 10:47
Командированный в Бурятию мужчина остался без полумиллиона
В полицию он обратился в День знаний
02.09.2024 в 10:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru