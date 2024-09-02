В Улан-Удэ ищут вооруженного мужчину

Полиция Улан-Удэ разыскивает вооруженного мужчину, которого сегодня заметили на улице Ключевская.«Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности гражданина», - сообщили в МВД Бурятии.Правоохранители не исключают, что попавший на видео мужчина является страйкболистом.Ранее видео молодого человека в балаклаве и с автоматом в руках появилось в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ». Сообщалось, что парень проходил возле школы №17, напугав школьников и их родителей.Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»