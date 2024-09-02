Происшествия 02.09.2024 в 13:54
В Улан-Удэ ищут вооруженного мужчину
Его заметили на улице Ключевская
Текст: Андрей Константинов
Полиция Улан-Удэ разыскивает вооруженного мужчину, которого сегодня заметили на улице Ключевская.
«Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности гражданина», - сообщили в МВД Бурятии.
Правоохранители не исключают, что попавший на видео мужчина является страйкболистом.
Ранее видео молодого человека в балаклаве и с автоматом в руках появилось в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ». Сообщалось, что парень проходил возле школы №17, напугав школьников и их родителей.
Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»
«Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности гражданина», - сообщили в МВД Бурятии.
Правоохранители не исключают, что попавший на видео мужчина является страйкболистом.
Ранее видео молодого человека в балаклаве и с автоматом в руках появилось в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ». Сообщалось, что парень проходил возле школы №17, напугав школьников и их родителей.
Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»
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