Происшествия 02.09.2024 в 13:54

В Улан-Удэ ищут вооруженного мужчину

Его заметили на улице Ключевская
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ ищут вооруженного мужчину
Полиция Улан-Удэ разыскивает вооруженного мужчину, которого сегодня заметили на улице Ключевская.

«Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности гражданина», - сообщили в МВД Бурятии.

Правоохранители не исключают, что попавший на видео мужчина является страйкболистом.

Ранее видео молодого человека в балаклаве и с автоматом в руках появилось в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ». Сообщалось, что парень проходил возле школы №17, напугав школьников и их родителей.

Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»
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