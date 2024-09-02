Происшествия 02.09.2024 в 15:12
Вооруженным «террористом» в Улан-Удэ оказался 12-летний школьник
Одетый в черное и с автоматом в руках мальчик не на шутку испугал родителей учеников
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ полиция оперативно установила личность человека, гулявшего по улице Ключевская с автоматом в руках. Напомним, подозрительного гражданина в черном с оружием сегодня днем заметили возле школы №17. Он не на шутку испугал школьников и их родителей.
«Сотрудники полиции установили личность улан-удэнца, который был замечен на улице с предметом, конструктивно схожим с автоматом. Им оказался ученик 6 класса. Как выяснилось, 12-летний мальчик после линейки в школе, переодевшись в страйкбольное обмундирование, взял с собой в учебное заведение пластмассовый игрушечный автомат. В школу он направился за другом, с которым хотел провести время», - рассказали в МВД Бурятии.
Подросток также сообщил, что не имел намерения напугать окружающих или причинить кому-либо вред.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - добавили в полиции.
Фото: МВД Бурятии, скриншот видео