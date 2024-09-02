Происшествия 02.09.2024 в 15:12

Вооруженным «террористом» в Улан-Удэ оказался 12-летний школьник

Одетый в черное и с автоматом в руках мальчик не на шутку испугал родителей учеников
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Вооруженным «террористом» в Улан-Удэ оказался 12-летний школьник
В Улан-Удэ полиция оперативно установила личность человека, гулявшего по улице Ключевская с автоматом в руках. Напомним, подозрительного гражданина в черном с оружием сегодня днем заметили возле школы №17. Он не на шутку испугал школьников и их родителей.


«Сотрудники полиции установили личность улан-удэнца, который был замечен на улице с предметом, конструктивно схожим с автоматом. Им оказался ученик 6 класса. Как выяснилось, 12-летний мальчик после линейки в школе, переодевшись в страйкбольное обмундирование, взял с собой в учебное заведение пластмассовый игрушечный автомат. В школу он направился за другом, с которым хотел провести время», - рассказали в МВД Бурятии.

Подросток также сообщил, что не имел намерения напугать окружающих или причинить кому-либо вред.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - добавили в полиции.

Фото: МВД Бурятии, скриншот видео

Все новости

На борту упавшего вертолета на Камчатке были туристы из Бурятии
02.09.2024 в 16:35
В Улан-Удэ снова стрельнут из гаубицы
02.09.2024 в 16:31
После отдохнувших туристов с озера Бурятии вывезли грузовик мусора
02.09.2024 в 16:03
«Со средней зарплатой в США многого себе не позволишь»
02.09.2024 в 15:50
В Улан-Удэ водитель бетономешалки слил остатки бетона напротив детского сада
02.09.2024 в 15:26
Вооруженным «террористом» в Улан-Удэ оказался 12-летний школьник
02.09.2024 в 15:12
Глава Бурятии напутствовал педагогов и школьников
02.09.2024 в 14:44
В Улан-Удэ ищут вооруженного мужчину
02.09.2024 в 13:54
В Бурятии всю неделю будет тепло за исключением одного дня
02.09.2024 в 13:41
На площади Советов в Улан-Удэ разыграют живых баранов
02.09.2024 в 13:40
ЗУРХАЙ
с 28 августа по 3 сентября

Читайте также
На борту упавшего вертолета на Камчатке были туристы из Бурятии
Все они погибли
02.09.2024 в 16:35
В Улан-Удэ ищут вооруженного мужчину
Его заметили на улице Ключевская
02.09.2024 в 13:54
Убийцей грудного ребенка в Бурятии оказался его отец
Мужчина уже сознался в преступлении
02.09.2024 в 13:37
Жителя Бурятии будут судить за разбойное нападение
На время следствия буйного взяли под стражу
02.09.2024 в 12:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru