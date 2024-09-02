На борту упавшего вертолета на Камчатке были туристы из Бурятии

Вертолёт, на борту которого находились 22 человека, потерпел крушение 31 августа. По последнем сведениям, на его борту находились и жители Бурятии. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Камчатского края.

- На борту вертолёта находились 22 человека – 19 пассажиров и 3 члена экипажа. Это жители Камчатского края, города Москвы, Пермского края, Липецкой области, Амурской области, Республики Бурятия, Удмуртской республики. Вчера вечером обломки вертолета были обнаружены. Хочу выразить соболезнования всем родным погибших. Безусловно, это – трагедия, - сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

В связи с трагедией, завтрашний день, 3 сентября, объявлен в Камчатском крае днем траура.

Фото: скриншот видео Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России