Происшествия 02.09.2024 в 16:49

Житель Улан-Удэ взял в заложники девушку, угрожая проткнуть ей шею гвоздем

Неадекват требовал привести к нему сожительницу, с которой он поссорился
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ взял в заложники девушку, угрожая проткнуть ей шею гвоздем
Сегодня днем в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ поступило сообщение о нападении на 17-летнюю девушку в столовой. На место незамедлительно приехал патруль Росгвардии, который задержал злоумышленника.

Как рассказали в МВД Бурятии, задержанный 37-летний горожанин сообщил полицейским, что поругался с сожительницей, которая перестала с ним общаться. Чтобы заставить ее поговорить, злоумышленник пришел к ней на работу в столовую. Зайдя в помещение, он схватил первую попавшуюся под руку девушку, приставил ей гвоздь к шее и потребовал позвать сожительницу. Пострадавшей, которая могла лишиться жизни из-за неадеквата, оказалась 17-летняя улан-удэнка. Какой ужас испытала девушка, остается только догадываться.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела. Известно, что ранее он уже был судим, в частности, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.
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