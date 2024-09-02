Происшествия 02.09.2024 в 17:02
В Бурятии двух детей изъяли из семьи, где отец убил младенца
Сейчас они находятся в безопасности
Текст: Андрей Константинов
В семье из Джидинского района Бурятии, где отец убил свою месячную дочь, проживало еще двое детей. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина.
«Вопрос жизнеустройства двух детей из семьи находится на контроле. Работа ведется совместно с органами опеки и попечительства и районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. До оформления предварительной опеки родственниками средний ребенок временно помещен в социальное учреждение. Старший ребенок находится в семье родственников под опекой. Дети в безопасности», - сообщила Наталья Ганькина.
Фото: «Номер один»
«Вопрос жизнеустройства двух детей из семьи находится на контроле. Работа ведется совместно с органами опеки и попечительства и районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. До оформления предварительной опеки родственниками средний ребенок временно помещен в социальное учреждение. Старший ребенок находится в семье родственников под опекой. Дети в безопасности», - сообщила Наталья Ганькина.
Фото: «Номер один»