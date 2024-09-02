Происшествия 02.09.2024 в 17:30
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по ДТП с автобусом в Улан-Удэ
О его результатах доложат главе Следкома
Текст: Андрей Константинов
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю республиканского следственного ведомства возбудить уголовное дело по факту ДТП с автобусом, случившемуся вчера днем в Улан-Удэ. Также он ждет доклад о ходе и результатах его расследования.
Напомним, в районе Поселья 64-летний водитель автобуса, «Хёндэ Каунти», ехавшего по маршруту №33, врезался в «Камаз» с полуприцепом. В результате аварии пострадали 15 человек, в том числе 7 детей. Для вызволения зажатого в кабине водителя автобуса пришлось привлекать спасателей.
Как сообщали в ГИБДД Бурятии, водитель автобуса получил перелом ребер, также пришлось госпитализировать 17-летнюю пассажирку. Остальных участников ДТП после осмотра и оказания помощи отпустили домой. Освидетельствование показало, что водитель «Камаза» был трезв. У водителя автобуса кровь для анализа на алкоголь взяли в больнице.
Фото: МВД Бурятии
Напомним, в районе Поселья 64-летний водитель автобуса, «Хёндэ Каунти», ехавшего по маршруту №33, врезался в «Камаз» с полуприцепом. В результате аварии пострадали 15 человек, в том числе 7 детей. Для вызволения зажатого в кабине водителя автобуса пришлось привлекать спасателей.
Как сообщали в ГИБДД Бурятии, водитель автобуса получил перелом ребер, также пришлось госпитализировать 17-летнюю пассажирку. Остальных участников ДТП после осмотра и оказания помощи отпустили домой. Освидетельствование показало, что водитель «Камаза» был трезв. У водителя автобуса кровь для анализа на алкоголь взяли в больнице.
Фото: МВД Бурятии
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