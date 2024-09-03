Происшествия 03.09.2024 в 09:21

В Улан-Удэ ищут мужчину, который ударил ребенка за отказ дать ему денег

Происшествие взял на контроль Александр Бастрыкин
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ ищут мужчину, который ударил ребенка за отказ дать ему денег
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту происшествия на детской площадке на ул. Сахьяновой в Улан-Удэ. Там 31 августа взрослый мужчина подошел к ребенку и потребовал денег, а после отказа ударил мальчика. Удар был такой силы, что ребенку потребовалась помощь медиков.

«Уголовное дело возбуждено по ст. 162 УК РФ («Разбой»). Принимаются меры к задержанию нападавшего», - сообщили в следственном ведомстве.

Происшествие взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил доложить ему о ходе расследования.

Фото: pixabay.com

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