В Улан-Удэ ищут мужчину, который ударил ребенка за отказ дать ему денег

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту происшествия на детской площадке на ул. Сахьяновой в Улан-Удэ. Там 31 августа взрослый мужчина подошел к ребенку и потребовал денег, а после отказа ударил мальчика. Удар был такой силы, что ребенку потребовалась помощь медиков.«Уголовное дело возбуждено по ст. 162 УК РФ («Разбой»). Принимаются меры к задержанию нападавшего», - сообщили в следственном ведомстве.Происшествие взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил доложить ему о ходе расследования.Фото: pixabay.com