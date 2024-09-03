Происшествия 03.09.2024 в 09:51
В начале осени в Бурятии выпал град
Стихия разбушевалась в селе Дубинино
Текст: Андрей Константинов
Град выпал вечером 2 сентября в селе Дубинино Кабанского района Бурятии. Фотографиями стихии местные жители поделились в вайбер-чате «Кабанск-инфо.24/7».
Напомним, огромный град выпал 14 августа в сельском поселении «Челутаевское» Заиграевского района. Там размеры градин достигали 6-7 сантиметров. В результате разгула стихии пострадали 122 дома – в них град пробивал крыши и выпивал стекла.
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
Судя по фото, размер выпавших градин был относительно невелик. О каких-либо нанесенных им повреждениях не сообщается.
Напомним, огромный град выпал 14 августа в сельском поселении «Челутаевское» Заиграевского района. Там размеры градин достигали 6-7 сантиметров. В результате разгула стихии пострадали 122 дома – в них град пробивал крыши и выпивал стекла.
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
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