Происшествия 03.09.2024 в 10:13
Житель Бурятии показал, как убивал собственную дочь
Расследование дела взял на контроль глава Следкома России
Текст: Андрей Константинов
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование убийства месячной девочки в Бурятии. Он затребовал у руководства республиканского следственного ведомства доклад о ходе расследования, а также поручил дать надлежащую уголовно-правовую оценку деятельности должностных лиц органов системы профилактики.
Напомним, в ночь на 1 сентября в одном из домов в улусе Дэдэ-Ичетуй пьяный мужчина из-за ссоры с сожительницей причинил своей новорожденной дочери телесные повреждения, от которых она скончалась. Пришедшая в гости соседка, не обнаружив ребёнка, сообщила об этом в полицию. В ходе осмотра на веранде дома правоохранители обнаружили спрятанное тело девочки.
Фото: Следственный комитет Бурятии
Напомним, в ночь на 1 сентября в одном из домов в улусе Дэдэ-Ичетуй пьяный мужчина из-за ссоры с сожительницей причинил своей новорожденной дочери телесные повреждения, от которых она скончалась. Пришедшая в гости соседка, не обнаружив ребёнка, сообщила об этом в полицию. В ходе осмотра на веранде дома правоохранители обнаружили спрятанное тело девочки.
Тем временем региональный следком опубликовал видео с задержанным мужчиной. На нем он рассказывает, как расправился с собственной дочерью. Злоумышленник приложил голову малышки к косяку и несколько раз с силой ударил ее дверью.
Фото: Следственный комитет Бурятии
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