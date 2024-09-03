Происшествия 03.09.2024 в 10:30

В Бурятии возникли два лесных пожара

Один удалось оперативно потушить
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии возникли два лесных пожара
За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили два лесных пожара - в Баунтовском эвенкийском и Селенгинском районах. Пожар в Селенгинском районе, который возник из-за неосторожного обращения с огнем, удалось оперативно потушить.

«На утро 3 сентября в Бурятии действует один лесной пожар в Баунтовском районе, возникший из-за сухой грозы. Площадь, пройденная огнем, составляет 22 га», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Фото: РАЛХ
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