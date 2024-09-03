В Бурятии возникли два лесных пожара

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили два лесных пожара - в Баунтовском эвенкийском и Селенгинском районах. Пожар в Селенгинском районе, который возник из-за неосторожного обращения с огнем, удалось оперативно потушить.«На утро 3 сентября в Бурятии действует один лесной пожар в Баунтовском районе, возникший из-за сухой грозы. Площадь, пройденная огнем, составляет 22 га», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.Фото: РАЛХ