Происшествия 03.09.2024 в 10:55

Жительница Улан-Удэ лишилась миллиона из-за старого номера

Им воспользовался жулик, который восстановил доступ к банковскому счету женщины
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Текст: Андрей Константинов
Жительница Улан-Удэ лишилась миллиона из-за старого номера
2 сентября в полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась 60-летняя горожанка. Как рассказали в МВД Бурятии, женщина пошла в банк, чтобы снять сбережения в размере 670 тысяч рублей и взять кредит. Однако на месте выяснилось, что никаких сбережений у горожанки уже нет. Кроме того, на нее уже оформлены кредиты - на 300 тысяч и 100 тысяч рублей, которые ушли на счет в другой банк. Однако подобных финансовых операций сама женщина не совершала.

Полицейские быстро выяснили, что к хищению денег причастен неизвестный злоумышленник. Он воспользовался номером телефона, которым ранее пользовалась горожанка, и который был привязан к её счетам. Используя его, жулик восстановил доступ к онлайн-кабинету потерпевшей, где подал заявки на получение займов и вывел накопленные сбережения. Всего он похитил свыше миллиона рублей.

Сейчас правоохранители пытаются установить личность афериста.

МВД Бурятии призывает граждан принимать меры по сохранности своих персональных данных. Если вы перестаете пользоваться номером мобильного телефона, то отключайте банковские сервисы, привязки к личным кабинетам в соцсетях и на почтовых аккаунтах. В обратном случае мошенники, заполучив ваш прежний номер, могут восстановить доступ к личным кабинетам и похитить деньги.

Фото: МВД Бурятии
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