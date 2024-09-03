Происшествия 03.09.2024 в 12:34

В Бурятии к прорыву дамбы привели «несвоевременные манипуляции со шлюзом»

Ранее власти сообщали, что она не справилась с большими объемами воды
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии к прорыву дамбы привели «несвоевременные манипуляции со шлюзом»
Следственный комитет Бурятии сообщил подробности уголовного дела по прорыву дамбы на реке Хонхолойке. Напомним, дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») после проверки республиканской прокуратуры.

Как сообщили в следственном ведомстве, дамбу на водохранилище реки Хонхолойки обслуживает Мухоршибирский филиал ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Бурятия».

«В начале августа 2024 года во время сложной гидротехнической обстановке на данном объекте несвоевременные манипуляции со шлюзом привели к подъему уровня воды в водохранилище, ее переливу через насыпь дамбы и затопление прилегающей местности. Это вызвало частичное повреждение мостов через реки Хонхолойка и Байца, участков дорог местного значения между селами Бом и Тугнуй. В результате бюджетной системе был нанесен крупный ущерб, а также существенно нарушены права и законные интересы местных жителей. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, конкретных виновных лиц и сбор доказательственной базы», - рассказали в Следственном комитете.

Напомним, в первые дни августа несколько районов Бурятии накрыли сильные ливни. Наиболее сложная ситуация возникла, в том числе, в Мухоршибирском районе. Однако там масштаб бедствия, наверное, был бы намного меньше, если бы не оказалась прорвана дамба Хонхолойского водохранилища. Правда тогда власти сообщали, что прорыв дамбы произошел из-за того, что она не справились с большими объемами воды.

Фото: прокуратура Бурятии
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дамба затопление

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