Происшествия 03.09.2024 в 13:40
В Бурятии убийцу месячной девочки взяли под стражу
Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы
Текст: Андрей Константинов
Сегодня Джидинский райсуд удовлетворил ходатайство следствия и взял под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве новорожденной дочери. Об этом сообщили в Следственном комитете Бурятии.
Напомним, в ночь на 1 сентября в одном из домов в улусе Дэдэ-Ичетуй пьяный мужчина из-за ссоры с сожительницей причинил своей новорожденной дочери телесные повреждения, от которых она скончалась. Пришедшая в гости соседка, не обнаружив ребёнка, сообщила об этом в полицию. В ходе осмотра на веранде дома правоохранители обнаружили спрятанное тело девочки.
Вчера Следственный комитет опубликовал видео с задержанным мужчиной. На нем он рассказывает, как расправился с собственной дочерью. Злоумышленник приложил голову малышки к косяку и несколько раз с силой ударил ее дверью.
Как уже сообщалось, мужчине предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Санкции данной статьи предусматривают наказание от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.
Фото: Следственный комитет Бурятии
Напомним, в ночь на 1 сентября в одном из домов в улусе Дэдэ-Ичетуй пьяный мужчина из-за ссоры с сожительницей причинил своей новорожденной дочери телесные повреждения, от которых она скончалась. Пришедшая в гости соседка, не обнаружив ребёнка, сообщила об этом в полицию. В ходе осмотра на веранде дома правоохранители обнаружили спрятанное тело девочки.
Вчера Следственный комитет опубликовал видео с задержанным мужчиной. На нем он рассказывает, как расправился с собственной дочерью. Злоумышленник приложил голову малышки к косяку и несколько раз с силой ударил ее дверью.
Как уже сообщалось, мужчине предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Санкции данной статьи предусматривают наказание от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.
Фото: Следственный комитет Бурятии
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