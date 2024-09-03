Происшествия 03.09.2024 в 15:38

В Бурятии пропала связь с вертолетом Ми-8

Он летел из Иркутска в Орлик
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пропала связь с вертолетом Ми-8
Фото: из архива «Номер один»
Сегодня на границе Бурятии и Иркутской области пропала связь с вертолетом Ми-8, летевшим по маршруту «Иркутск – Орлик». Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

«Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Информация о количество людей на борту уточняется», - сообщили в следственном ведомстве.
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