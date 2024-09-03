В Бурятии пропала связь с вертолетом Ми-8

Сегодня на границе Бурятии и Иркутской области пропала связь с вертолетом Ми-8, летевшим по маршруту «Иркутск – Орлик». Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.«Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Информация о количество людей на борту уточняется», - сообщили в следственном ведомстве.