Происшествия 03.09.2024 в 15:38
В Бурятии пропала связь с вертолетом Ми-8
Он летел из Иркутска в Орлик
Текст: Андрей Константинов
Сегодня на границе Бурятии и Иркутской области пропала связь с вертолетом Ми-8, летевшим по маршруту «Иркутск – Орлик». Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
«Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Информация о количество людей на борту уточняется», - сообщили в следственном ведомстве.
«Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Информация о количество людей на борту уточняется», - сообщили в следственном ведомстве.
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