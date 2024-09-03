Происшествия 03.09.2024 в 15:51

В Улан-Удэ задержан парень, ударивший ребенка

Ему грозит серьезное наказание
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ задержан парень, ударивший ребенка
Полиция Улан-Удэ задержала злоумышленника, который днем 31 августа на детской площадке на улице Сахьяновой ударил 11-летнего ребенка. Им оказался 18-летний молодой человек.

Напомним, парень подошёл к мальчику и стал требовать у него деньги, а получив отказ, ударил ребенка по лицу. Удар был такой силы, что школьнику пришлось обратиться в больницу за медицинской помощью.

«Сотрудниками ПДН по данному факту проведена проверка. Материалы переданы для рассмотрения и принятия решения в следственные органы», - сообщили в МВД Бурятии.

Напомним, Следственный комитет Бурятии уже возбудил по данному факту уголовное дело по ст. 162 УК РФ («Разбой»). Происшествие взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил доложить ему о ходе расследования.

Фото: МВД Бурятии
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