Происшествия 03.09.2024 в 16:06
Пропавший со связи вертолет совершил жесткую посадку
Он принадлежал авиакомпании «Баргузин» и выполнял санитарный рейс
Текст: Андрей Константинов
Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, пропавший со связи вертолет принадлежал нашей авиакомпании «Баргузин» и выполнял санитарный рейс. Он совершил жёсткую посадку в 85 км от Иркутска.
«На борту медики и экипаж, экипаж вышел на связь, все живы, у двоих, предварительно, незначительные травмы, остальные не пострадали. Сейчас ведутся мероприятия поиска и спасения», - рассказал Алексей Цыденов.
«Обстоятельства происшествия выясняются. На место вылетела поисково-спасательная группа. Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов», - сообщили в надзорном ведомстве.
«На борту медики и экипаж, экипаж вышел на связь, все живы, у двоих, предварительно, незначительные травмы, остальные не пострадали. Сейчас ведутся мероприятия поиска и спасения», - рассказал Алексей Цыденов.
Напомним, вертолет летел по маршруту Иркутск - Орлик. Связь с экипажем пропала на границе Иркутской области и Бурятии.
Как уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, связь с вертолетом пропала через 26 минут после вылета из Иркутска. Воздушное судно совершило жесткую посадку в 8-ми километрах от поселка Раздолье Усольского района Иркутской области. На борту находилось 4 члена экипажа и 2 медицинских работника.
«Обстоятельства происшествия выясняются. На место вылетела поисково-спасательная группа. Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов», - сообщили в надзорном ведомстве.
Тегиавиакатастрофа