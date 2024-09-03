Пропавший со связи вертолет совершил жесткую посадку





Напомним, вертолет летел по маршруту Иркутск - Орлик. Связь с экипажем пропала на границе Иркутской области и Бурятии.





Как уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, связь с вертолетом пропала через 26 минут после вылета из Иркутска. Воздушное судно совершило жесткую посадку в 8-ми километрах от поселка Раздолье Усольского района Иркутской области. На борту находилось 4 члена экипажа и 2 медицинских работника.