В Улан-Удэ фура задавила пешехода

ДТП произошло вчера около 16 часов в районе АЗС на ул. Мелиораторов в Улан-Удэ. Там мужчина попал под фуру «Камаз» под управлением 39-летнего водителя. От полученных травм мужчина скончался на месте.«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе личность погибшего пешехода. Это мужчина азиатской внешности, на вид около 60 лет», - сообщили в Госавтоинспекции.Фото: ГИБДД Бурятии