Происшествия 05.09.2024 в 12:25
Четыре человека пострадали в столкновении двух машин в Бурятии
Водитель «Лады» не уступил дорогу «Хариеру»
Текст: Андрей Константинов
Крупное ДТП случилось вчера днем на трассе в Иволгинском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в 5 км от села Ключи 60-летний водитель «Лады Весты» при повороте налево не уступил дорогу встречному «Хариеру» под управлением 67-летнего мужчины. В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также два пассажира иномарки.
Еще одна авария произошла в Кяхтинском районе. Там водитель автомобиля «Вортекс Тинго» в 10 км от села Большой Луг не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В ДТП травмы получил 50-летний пассажир машины, мужчину госпитализировали.
Фото: ГИБДД Бурятии
Еще одна авария произошла в Кяхтинском районе. Там водитель автомобиля «Вортекс Тинго» в 10 км от села Большой Луг не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В ДТП травмы получил 50-летний пассажир машины, мужчину госпитализировали.
Фото: ГИБДД Бурятии
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