Происшествия 05.09.2024 в 12:25

Четыре человека пострадали в столкновении двух машин в Бурятии

Водитель «Лады» не уступил дорогу «Хариеру»
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Текст: Андрей Константинов
Четыре человека пострадали в столкновении двух машин в Бурятии
Крупное ДТП случилось вчера днем на трассе в Иволгинском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в 5 км от села Ключи 60-летний водитель «Лады Весты» при повороте налево не уступил дорогу встречному «Хариеру» под управлением 67-летнего мужчины. В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также два пассажира иномарки.

Еще одна авария произошла в Кяхтинском районе. Там водитель автомобиля «Вортекс Тинго» в 10 км от села Большой Луг не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В ДТП травмы получил 50-летний пассажир машины, мужчину госпитализировали.

Фото: ГИБДД Бурятии
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