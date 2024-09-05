Четыре человека пострадали в столкновении двух машин в Бурятии

Крупное ДТП случилось вчера днем на трассе в Иволгинском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в 5 км от села Ключи 60-летний водитель «Лады Весты» при повороте налево не уступил дорогу встречному «Хариеру» под управлением 67-летнего мужчины. В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также два пассажира иномарки.Еще одна авария произошла в Кяхтинском районе. Там водитель автомобиля «Вортекс Тинго» в 10 км от села Большой Луг не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В ДТП травмы получил 50-летний пассажир машины, мужчину госпитализировали.Фото: ГИБДД Бурятии