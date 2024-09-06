Происшествия 06.09.2024 в 09:13
В Улан-Удэ вскрыли крупные хищения в детском лагере
По делу задержаны бывший руководитель учреждения и бизнесмен
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора Детского оздоровительно-образовательного центра «Березка» и генерального директора коммерческой организации. Они обвиняются в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, весной 2023 года директор, вступив в преступный сговор со знакомым предпринимателем, заключил три договора подряда на проведение текущего ремонта корпусов лагеря на общую сумму 2,4 млн рублей. По завершении работ он подписал документы, и на счета подрядчика ушла вся сумма, предусмотренная контрактом. В действительности фактическая стоимость выполненных работ не превышала 650 тысяч рублей. Таким образом, на ремонте фигуранты похитили более 1,7 млн рублей.
Хищение вскрылось, когда в должность вступил новый директор лагеря. Она при приемке имущества выявила недостачу и обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Делом занимались оперативники УЭБ и ПК МВД Бурятии совместно с коллегами из УФСБ.
«В настоящее время фигуранты взяты под стражу. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.
Сюжет о задержании жуликов показал и федеральный канал РЕН ТВ. Его журналисты утверждают, что похищенные деньги директор лагеря и бизнесмен тратили, в том числе, на наркотики.
«Злоумышленники употребляли их в гараже, а заодно и продумывали при этом очередные махинации», - утверждают федеральные журналисты.
Также телеканал сообщает, что задержанный бизнесмен является сыном одного из бывших министров правительства Бурятии.
Фото: скриншот видео РЕН ТВ
Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, весной 2023 года директор, вступив в преступный сговор со знакомым предпринимателем, заключил три договора подряда на проведение текущего ремонта корпусов лагеря на общую сумму 2,4 млн рублей. По завершении работ он подписал документы, и на счета подрядчика ушла вся сумма, предусмотренная контрактом. В действительности фактическая стоимость выполненных работ не превышала 650 тысяч рублей. Таким образом, на ремонте фигуранты похитили более 1,7 млн рублей.
Хищение вскрылось, когда в должность вступил новый директор лагеря. Она при приемке имущества выявила недостачу и обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Делом занимались оперативники УЭБ и ПК МВД Бурятии совместно с коллегами из УФСБ.
«В настоящее время фигуранты взяты под стражу. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.
Сюжет о задержании жуликов показал и федеральный канал РЕН ТВ. Его журналисты утверждают, что похищенные деньги директор лагеря и бизнесмен тратили, в том числе, на наркотики.
«Злоумышленники употребляли их в гараже, а заодно и продумывали при этом очередные махинации», - утверждают федеральные журналисты.
Также телеканал сообщает, что задержанный бизнесмен является сыном одного из бывших министров правительства Бурятии.
Фото: скриншот видео РЕН ТВ