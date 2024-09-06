Происшествия 06.09.2024 в 09:34
Три человека за два дня погибли на пожарах в Бурятии
Всех их убили непотушенные сигареты
Текст: Андрей Константинов
Очередной трагический пожар, вызванный курением, произошел в Бурятии 5 сентября. На этот раз огонь охватил хозяйственные постройки в селе Желтура. Как сообщил вайбер-чат «Джида-инфо 24/7», в ходе ликвидации возгорания пожарные обнаружили тело 49-летнего мужчины. По предварительным данным, пьяный сельчанин уснул с зажжённой сигаретой.
Напомним, днем 4 сентября на пожаре в селе Тужинка Еравнинского района погиб 57-летний мужчина. А утром 5 сентября в селе Ташелан Заиграевского района в дыму от пожара задохнулась 41-летняя женщина.
Как сообщили в МЧС Бурятии, в обоих случаях причиной возгораний стала неосторожность при курении.
Фото: МЧС Бурятии
Напомним, днем 4 сентября на пожаре в селе Тужинка Еравнинского района погиб 57-летний мужчина. А утром 5 сентября в селе Ташелан Заиграевского района в дыму от пожара задохнулась 41-летняя женщина.
Как сообщили в МЧС Бурятии, в обоих случаях причиной возгораний стала неосторожность при курении.
Фото: МЧС Бурятии
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