Происшествия 06.09.2024 в 10:04

В Бурятии тушат один лесной пожар

Огонь на лес перешел с сельхозземель
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии тушат один лесной пожар
За прошедшие сутки в Бурятии возник один лесной пожар в Кяхтинском районе. Огонь охватил площадь 6 га.

- Возгорание перешло с земель сельскохозяйственного назначения. В данный момент пожар локализован. Прогноз ликвидации - первая половина дня, - сообщил руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

В борьбе с огнем сейчас задействованы 26 человек и 7 единиц лесопожарной техники.

Фото: РАЛХ
Теги
Лесной пожар

Все новости

В Улан-Удэ автомобиль снес фонарный столб
06.09.2024 в 11:02
В Бурятии будут готовить цифровых инженеров
06.09.2024 в 10:52
Два офицера из Бурятии погибли в боях на Донбассе
06.09.2024 в 10:39
В центре Улан-Удэ безработные украли сыр, кофе и шоколадную пасту
06.09.2024 в 10:38
Жительница Бурятии отметила 102-летие
06.09.2024 в 10:13
В Бурятии тушат один лесной пожар
06.09.2024 в 10:04
Театр танца «Забава» в Бурятии получит миллион рублей
06.09.2024 в 09:53
Самолет «Байкал» застопорился из-за винта
06.09.2024 в 09:47
Три человека за два дня погибли на пожарах в Бурятии
06.09.2024 в 09:34
В Бурятии заинтересовались водителем-наркоманом
06.09.2024 в 09:28
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 сентября

Читайте также
В Улан-Удэ автомобиль снес фонарный столб
Для восстановления опоры придется перекрыть две полосы на Борсоева
06.09.2024 в 11:02
Три человека за два дня погибли на пожарах в Бурятии
Всех их убили непотушенные сигареты
06.09.2024 в 09:34
В Улан-Удэ мужчину сбили на пешеходном переходе
Пострадавшего пришлось госпитализировать
06.09.2024 в 09:22
В Улан-Удэ вскрыли крупные хищения в детском лагере
По делу задержаны бывший руководитель учреждения и бизнесмен
06.09.2024 в 09:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru