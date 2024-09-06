Происшествия 06.09.2024 в 10:04
В Бурятии тушат один лесной пожар
Огонь на лес перешел с сельхозземель
Текст: Андрей Константинов
За прошедшие сутки в Бурятии возник один лесной пожар в Кяхтинском районе. Огонь охватил площадь 6 га.
- Возгорание перешло с земель сельскохозяйственного назначения. В данный момент пожар локализован. Прогноз ликвидации - первая половина дня, - сообщил руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.
В борьбе с огнем сейчас задействованы 26 человек и 7 единиц лесопожарной техники.
Фото: РАЛХ
- Возгорание перешло с земель сельскохозяйственного назначения. В данный момент пожар локализован. Прогноз ликвидации - первая половина дня, - сообщил руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.
В борьбе с огнем сейчас задействованы 26 человек и 7 единиц лесопожарной техники.
Фото: РАЛХ
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