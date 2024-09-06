В Бурятии тушат один лесной пожар

За прошедшие сутки в Бурятии возник один лесной пожар в Кяхтинском районе. Огонь охватил площадь 6 га.- Возгорание перешло с земель сельскохозяйственного назначения. В данный момент пожар локализован. Прогноз ликвидации - первая половина дня, - сообщил руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.В борьбе с огнем сейчас задействованы 26 человек и 7 единиц лесопожарной техники.Фото: РАЛХ